Москва, , 23:09 — REGNUM В Москве от COVID-19 за сутки скончались 12 человек. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«У всех (скончавшихся пациентов) был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса сообщалось, что 7176 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в РФ за минувшие сутки.

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