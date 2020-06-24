Париж, , 22:53 — REGNUM За минувшие сутки во Франции от COVID-19 скончались 11 человек. Об этом 24 июня передает Franceinfo со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, в больницах Франции с диагнозом COVID-19 остаются 9299 человек.

Отмечается, что с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 29 731 человек. Из них 19 243 умерли в больницах.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Twitter сообщил, что за минувшие сутки в Турции было выявлено 1492 новых случая заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 191 тыс.