Москва, , 21:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении не может быть не верящих в страну людей. Об этом 24 июня он сообщил во время вручения государственных премий.

Заявление было сделано в ответ на просьбу со стороны директора музея-усадьбы имени Сергея Рахманинова Александра Ермакова направить к нему сомневающихся в силе России людей.

«В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — отреагировал глава государства.

Напомним, во время вручения государственных премий, президент Путин подчеркнул, что Россия является сильной, самодостаточной и открытой страной, которой он гордится.