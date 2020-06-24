Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил о проведении консультаций с коллегами из Европейского союза по поводу возобновления авиасообщения. Об этом 24 июня он сообщил во время пресс-конференции.

Заявление было сделано в ответ на поступившую публикацию о том, что Брюссель планирует частично ограничить въезд в содружество для ряда стран, в числе которых присутствуют и США.

«США проводят консультацию с разными странами. Для нас важно, чтобы жители ЕС снова могли посещать США», — отметил Помпео.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане, привела к тому, что большинство стран мира ввело ограничения на въезд на свои территории.