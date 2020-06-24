Салехард, , 21:10 — REGNUM На Ямале к 75-летию парада в честь Великой Победы одна из ведущих пилотажных групп страны «Русь» выступила в небе Салехарда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выступление пилотов группы «Русь» Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Жители окружной столицы в течении получаса наблюдали манёвры пяти самолётов пилотажной группы. Салехардцы любовались на исполнение фигур высшего пилотажа с различных точек города.

Реактивные самолёты в небе Салехарда Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Пилоты на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 «Альбатрос» чешского производства исполнили групповые и сольные комбинации «Сердце», «Фонтан», «Тюльпан», «Бочка», «Вязь» и другие.