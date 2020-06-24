Анкара, , 21:05 — REGNUM За минувшие сутки в Турции было выявлено 1492 новых случая заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 191 тыс. Об этом 24 июня сообщил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Twitter.

Согласно его данным, суммарное количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 191 657. Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 24 пациента и теперь общее число летальных исходов достигло 5025.

При этом уточняется, что в настоящее время в Турции от COVID-19 вылечились 164 234 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня в заявлении министерства здравоохранения Пакистана сообщалось, что в стране за сутки выявили 3892 случая заражения коронавирусом.

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