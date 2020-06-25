25 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 10:42 — REGNUM В парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве 24 июня прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Весь день для гостей центрального парка столицы звучала музыка военных лет и выступали танцевальные коллективы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Парке Горького Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Брызги от фонтана добавляют эмоций от неожиданной прохлады Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Настольный теннис Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Танцоры, переодетые в военную форму, исполняли народные танцы под живую музыку оркестра. Прозвучали мелодии военных и послевоенных лет. Музыкальные коллективы представили импровизации на темы известных композиций, таких, например, как «Катюша» и «Смуглянка».

Барабанщик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Танцевальные коллективы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Танцоры в масках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Танцевальные коллективы импровизируют Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Танцор исполняет соло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание со зрителями Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание со зрителями Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У большого фонтана в центре парка звучали классические произведения П.И. Чайковского, Л. ван Бетховена и других известных композиторов. Гости парка фотографировались на память и наблюдали за утками, дети играли с брызгами у воды.

Оркестр Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музыкальный оркестр Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Знакомые мелодии можно и спеть Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Зрители в восторге Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также много отдыхающих было в теньке на газонах — лавочек на всех желающих не хватало. Хотя администрация парка предупреждала, что массовых мероприятий не планируется в связи с ограничительными мерами, а гостей просили не собираться большими группами и не организовывать пикники, посетителей было много.

В тени деревьев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM