Москва, 25 июня 2020, 10:42 — REGNUM В парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве 24 июня прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Весь день для гостей центрального парка столицы звучала музыка военных лет и выступали танцевальные коллективы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Парке Горького
В Парке Горького
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Брызги от фонтана добавляют эмоций от неожиданной прохлады
Настольный теннис
Брызги от фонтана добавляют эмоций от неожиданной прохлады
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Настольный теннис
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Танцоры, переодетые в военную форму, исполняли народные танцы под живую музыку оркестра. Прозвучали мелодии военных и послевоенных лет. Музыкальные коллективы представили импровизации на темы известных композиций, таких, например, как «Катюша» и «Смуглянка».

Барабанщик
Барабанщик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Танцевальные коллективы
Танцоры в масках
Танцевальные коллективы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Танцоры в масках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Акробатический номер
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Акробатический номер
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перепляс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На встречу с партнером по танцу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вместе в танце
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Каждый танцор исполнил свое соло
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Танцевальные коллективы импровизируют
Танцор исполняет соло
Танцевальные коллективы импровизируют
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Танцор исполняет соло
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощание со зрителями
Прощание со зрителями
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощание со зрителями
Прощание со зрителями
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У большого фонтана в центре парка звучали классические произведения П.И. Чайковского, Л. ван Бетховена и других известных композиторов. Гости парка фотографировались на память и наблюдали за утками, дети играли с брызгами у воды.

Оркестр
Оркестр
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музыкальный оркестр
Музыка
Музыкальный оркестр
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музыка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Знакомые мелодии можно и спеть
Зрители в восторге
Знакомые мелодии можно и спеть
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители в восторге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также много отдыхающих было в теньке на газонах — лавочек на всех желающих не хватало. Хотя администрация парка предупреждала, что массовых мероприятий не планируется в связи с ограничительными мерами, а гостей просили не собираться большими группами и не организовывать пикники, посетителей было много.

В тени деревьев
В тени деревьев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дуэт у подземного перехода
В Парке Горького
Дуэт у подземного перехода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В Парке Горького
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM