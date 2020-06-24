Элиста, , 20:50 — REGNUM Торжественным марш колонны военной и специальной техники в столице Республики Калмыкия городе Элисте состоялся 24 июня — так в регионе отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие со дня Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии. В 22:00 в Элисте состоится юбилейный вечерний салют.

Праздничное шествие возглавили 20 конников — казаков Калмыцкого казачьего округа. В параде приняли участие члены «Союза ветеранов группы войск в Германии». Также в шествии приняла участие специализированная техника силовых структур Калмыкии: бронетранспортеры Росгвардии, бронированные автомобили «Есаул», «КамАЗы», «Горецц», «Мустанг», а также пожарные расчеты.

«Пусть и скромно, но мы отдали дань уважения всем, кто защищал Родину. Выразили свою солидарность в деле сохранения памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Здорово, что в составе колонны была и молодежь — воспитанники военно-патриотического клуба «Десантник» им. гвардии майора С. Санчирова. Уверен, этот день запомнится ребятам надолго. Выражаю благодарность всем участникам и организаторам торжественного мероприятия. Подобное событие прошло у нас впервые. Постараемся сделать его доброй традицией», — отметил глава Республики Бату Хасиков.

Также указом главы Республики Калмыкия почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено поселку Шарнут Сарпинского района — в память о героизме и мужестве советских солдат, освобождавших оккупированные территории Калмыцкой АССР. Поселок Шарнут станет вторым по счету памятным местом боевой славы Калмыкии, вместе с поселком Хулхута Яшкульского района. Здесь в 1942 — 1943 годах Красная Армия героически остановила продвижение немцев на Сталинград.