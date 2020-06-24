Ханты-Мансийск, , 20:30 — REGNUM Жители Югры не могут дождаться результатов тестов на наличие коронавируса по десять дней. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на онлайн-заседании регионального оперативного штаба.

Только за один день к губернатору ХМАО поступило 15 таких жалоб.

«Считаю, что это недопустимо. Отсутствие своевременно полученных результатов по исследованиям не даёт нам возможности реально оценить эпидемиологическую ситуацию, а специалистам назначить лечение тем, кто в нём нуждается», — заявила Наталья Комарова.

Напомним, в Югре за минувшие сутки выявлено 323 новых заражений коронавирусом. Всего с начала пандемии в ХМАО на 24 июня зафиксировано 7 223 случая заражения SARS-CoV-2. Из них вылечились 3618 пациентов, скончались 38.

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