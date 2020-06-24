Ханты-Мансийск, 24 июня 2020, 20:30 — REGNUM Жители Югры не могут дождаться результатов тестов на наличие коронавируса по десять дней. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на онлайн-заседании регионального оперативного штаба.
Только за один день к губернатору ХМАО поступило 15 таких жалоб.
Напомним, в Югре за минувшие сутки выявлено 323 новых заражений коронавирусом. Всего с начала пандемии в ХМАО на 24 июня зафиксировано 7 223 случая заражения SARS-CoV-2. Из них вылечились 3618 пациентов, скончались 38.
Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявлено 323 заражения коронавирусом