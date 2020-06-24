Бишкек, , 20:28 — REGNUM Парадный расчет Военного института им. Героя Советского Союза Калыйнура Усенбекова принял участие в юбилейном параде Победы, состоявшемся сегодня, 24 июня, в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба генерального штаба вооруженных сил Киргизии.

Парадный расчет киргизских курсантов маршировал с государственным флагом Киргизии и боевым знаменем легендарной Панфиловской дивизии, сформированной в первые месяцы Великой Отечественной войны в Киргизской ССР и более месяца державшей оборону Москвы.

В генштабе отмечают, что это уже второй юбилейный парад, в котором участвуют курсанты Военного института Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли во время боев. Свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, в том числе 34 — стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 — удостоены звания Героя Советского Союза.