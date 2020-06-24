Лондон, , 20:24 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 в Британии за последние сутки выросло на 154 человека, превысив отметку в 43 тыс. человек. Об этом 24 июня сообщает минздрав страны.

По данным министерства, на данный момент в стране зарегистрировано 43 081 летальный исход.

Отмечается, что за последние 24 часа в Британии было выявлено 653 новых случая заражения коронавирусом, а общее их количество равно 306 862.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня в заявлении министерства здравоохранения Бахрейна сообщалось, что в стране за сутки выявили 655 случаев заражения коронавирусом.

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