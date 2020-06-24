Исламабад, , 20:25 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 3892 случая заражения коронавирусом. Об этом 24 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 188 тыс. 926.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 3755 человек. За сутки умерли 60 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 295 тыс. человек.

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