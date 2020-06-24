Бишкек, , 20:04 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы Киргизии выявили и пресекли деятельность фирмы, занимавшейся изготовлением фальшивых документов для трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета нацбезопасности республики.

В офисе компании было обнаружено и изъято большое количество поддельных водительских удостоверений и паспортов, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании.

Следствие выяснило, что владельцы компании за свои услуги получали от выезжающих на заработки за рубеж киргизстанцев не менее 20 000 сомов (18 000 рублей) за каждый фальшивый документ.

Отмечается, что при этом киргизстанские мигранты, пользующиеся услугами этой фирмы, неоднократно задерживались правоохранительными органами других государств за использование поддельных документов.