Бишкек, , 20:03 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что не сможет принять участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, передает пресс-служба главы государства.

Причиной, по которой киргизстанский лидер вынужден вылететь из Москвы в Бишкек, не приняв участие в параде Победы на Красной площади, стал положительный результат тестов на коронавирус у двух членов правительственной делегации Киргизии.

По этой же причине президент Жээнбеков и другие летавшие с ним в столицу России чиновники сразу после возвращения в Киргизию уйдут на самоизоляцию, предположительно на три дня.

А заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и один из охранников киргизской делегации, у которых сданные в Москве тесты на коронавирус показали положительный результат, отправятся на самоизоляцию на 14 дней.

Отмечается, что по ранее запланированному графику следующий визит президента Киргизии в Россию по приглашению российской стороны намечался на 30 июня. Сооронбай Жээнбеков планирует посетить официальное открытие в городе Ржеве памятника воинам-киргизстанцам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

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