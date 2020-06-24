Екатеринбург, , 19:57 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман излечился от COVID-19. Запись с этой новостью он оставил в Facebook.

«Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Всем спасибо за поддержку», — написал экс-руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был главой города и одновременно председателем муниципальной думы в 2013—2018 годах. Плохо он почувствовал себя в начале июня. Результат теста на коронавирус оказался положительным и его госпитализировали.

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