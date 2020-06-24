Тюмень, 24 июня 2020, 19:55 — REGNUM В Тюменской области 24−25 июня на домах 15 ветеранов Великой Отечественной войны появится Знамя Победы. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».
Устанавливаются точные копии штурмового флага, который водрузили 30 апреля 1945 года воины 756 стрелкового полка Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария над Рейхстагом.
Отмечается, что 24 июня в 27 регионах России прошёл Парад Победы. В Тюмени по причине ситуации с распространением коронавирусной инфекции парад перенесён на июль.