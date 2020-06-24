Тюмень, , 19:55 — REGNUM В Тюменской области 24−25 июня на домах 15 ветеранов Великой Отечественной войны появится Знамя Победы. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии»

Устанавливаются точные копии штурмового флага, который водрузили 30 апреля 1945 года воины 756 стрелкового полка Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария над Рейхстагом.

Отмечается, что 24 июня в 27 регионах России прошёл Парад Победы. В Тюмени по причине ситуации с распространением коронавирусной инфекции парад перенесён на июль.

«Мы не могли оставить наших ветеранов без подарка. Поэтому мы разместили на домах наших героев полутораметровые Знамёна Победы, которые ещё долго будут радовать ветеранов и всем напомнят — в этом доме живёт герой, подаривший нам мирное небо», — прокомментировал акцию руководитель тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Владимир Сбитнев.