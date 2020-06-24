Рим, , 19:54 — REGNUM По данным на вечер среды, 24 июня, в Италии умерли 34 644 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 186 111 человек, за день этот показатель увеличился на 1526 (днем ранее — на 1159).

Число подтвержденных носителей выросло на 190 (днем ранее — на 113). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 239 410. В настоящее время заражены 18 655 человека — на 918 меньше, чем днем ранее.