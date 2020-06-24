Салехард, 24 июня 2020, 19:29 — REGNUM На Ямале будут раздавать бесплатные лекарства жителям региона с симптомами острой респираторной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Принято решение о полном бесплатном обеспечении всеми необходимыми лекарствами больных ОРВИ в автономном округе, начиная с витаминов, заканчивая антибиотиками.
Полный пакет препаратов будет выдаваться по медицинским показаниям, с разрешения врачей. Медикаменты разбиты на несколько возрастных групп, отметил директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков.