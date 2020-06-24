Манама, , 19:32 — REGNUM В Бахрейне за сутки выявили 655 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 17 450.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 68 человек. За сутки умерли два пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 295 тыс. человек.