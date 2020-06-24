Салехард, , 19:18 — REGNUM На Ямале в самом сложном по ситуации с распространением коронавирусной инфекции городе Новом Уренгое 24 июня создан дополнительный региональный штаб. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Оперативному штабу поручено усилить контроль в газовой столице Ямала за соблюдением масочного режима и дистанции в торговых точках, аэропортах, на вокзалах и в местах массового пребывания людей. А также организовать бесплатную раздачу масок жителям города.

Особо оговаривались правила обсервации для вахтовых рабочих. Некоторые предприятия газовой отрасли в обсерваторы превратили гостиницы и квартиры в жилых домах.

В Новом Уренгое к существующим 611 койкам для «ковидных» больных дополнительно создают 102. Из муниципалитетов Ямала и Тюмени в газовую столицу Ямала направлены 46 медработников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.