Екатеринбург, 24 июня 2020, 18:34 — REGNUM В Екатеринбурге официально зарегистрировано 7568 случаев COVID-19. Об этом сообщает свердловский Роспотребнадзор.
За сутки, 23 июня, количество выявленных заболевших составило 73 человека.
На втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом находится Нижний Тагил — 483. Третье занимает Верхняя Пышма (353), четвёртое — Берёзовский (264), а пятое — Первоуральск (236).
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Свердловской области обнаружили 11 492 случая COVID-19.