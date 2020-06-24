Лондон, , 18:11 — REGNUM Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ. Об этом заявил британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT.

Роджер Уотерс Alterna2

«Именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира, — заявил он. — Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы».

Он отметил, что величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов, также принёс именно русский народ. По его словам, помнить об этом всегда должны на Западе.

Как передавало ИА REGNUM, парад в честь 75-й годовщины Победы Советского Союза в войне с нацистской Германией состоялся в столице России 24 июня.

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