Мурманск, , 17:33 — REGNUM Парад Победы в Мурманске собрал сотни зрителей — жители города, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и рекомендации властей остаться дома, вышли на улицу.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев Gov-murman.ru

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, парад войск принимал командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Командовал парадом заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Дмитрий Украинец. Под музыку песни композитора Александра Александрова «Священная война» на центральную площадь внесли государственный флаг Российской Федерации, знамя Победы и флаг Министерства обороны Российской Федерации.

Историческую часть парада открыла знамённая группа со штандартами десяти фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. За ними прошли историческая рота пехотинцев, летчики военных лет, моряки-краснофлотцы, танковая и инженерно-саперная роты. В современной колонне маршировали подводные силы Северного флота, парадные расчеты авиационных и инженерного полков, отдельная мотострелковая бригада и представительницы 45-ой армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. В параде Победы приняли участие пограничники, спасатели, представители силовых структур и ведомств, всего свыше 800 человек.

В колонне прошли более 70 единиц исторической и современной боевой техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Северного флота. В одном строю с современными машинами — артиллерийскими установками, мотовездеходами, бронетранспортерами, снегоболотоходами, зенитными ракетными комплексами по центральной площади Мурманска проследовала техника времен Великой Отечественной войны. Возглавил колонну легендарный танк Победы Т-34. В завершении парада на площади прозвучала песня «День Победы» в исполнении сводного оркестра Северного флота.

«Несмотря ни на что, мы проводим Парад Победы. Это важно и знаково в юбилейный год 75-летия Победы. Этот парад для ветеранов, этот парад для нас, этот парад для молодого поколения, для того, чтобы мы все помнили страшную войну и подвиг русского народа. Всех с праздником!» — сказал губернатор Андрей Чибис.

Ветераны Великой Отечественной войны стали главными гостями парада. С трибун за прохождением пеших и механизированных колон наблюдали официальные лица и иностранные гости — военная делегация Норвегии под руководством генерал-лейтенанта Руне Якобсена, начальника главного оперативного командования Вооруженных сил королевства. Как было отмечено, ответный дружественный визит официальной делегации из Норвегии на таком высоком уровне подчеркивает уважение к памяти о советских воинах-освободителях, которые вместе с норвежскими партизанами сражались против фашизма в годы Второй Мировой войны и освобождали Восточный Финнмарк и Кольское Заполярье. В октябре прошлого года делегация Мурманской области принимала участие в торжествах в Киркенесе., приуроченных к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения северной части Норвегии от гитлеровской оккупации.

Сегодня же в честь 75-летия Победы губернатор Мурманской области, командование Северным флотом, делегация из Норвегии и другие официальные лица возложили цветы и венки к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

В небе над Мурманском также состоялся демонстрационный пролет авиации Северного флота. В пролёте задействованы вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Вертолёты и самолёты прошли на высоте 200 метров.