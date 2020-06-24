Ванкувер, Канада, , 17:32 — REGNUM Героин и кокаин раздавать бесплатно наркозависимым предложили активисты движения «Фронт освобождения потребителей наркотиков» (DULF) в канадском Ванкувере. Об этом 24 июня сообщает издание DH News Vancouver.

Активисты DULF пояснили, что, по их мнению, бесплатная раздача наркотиков позволит избежать растущего числа смертей от передозировки в Британской Колумбии и станет ответом на бездействие муниципальных, региональных и федеральных властей.

Сама группа общественников была сформирована «в ответ на постоянно растущую смертность от передозировки в Британской Колумбии и по всей Канаде» с целью найти решение для выхода из «разрушительного кризиса» наркозависимости в регионе.

DULF заявляет, что поставляемые ими лекарства прошли тестирование с помощью ИК-спектрометрии и иммуноанализа и не содержат вредных примесей. При этом активисты организации отметили, что в настоящее время героин и кокаин недоступны в рамках развёрнутого ими безопасного снабжения Ванкувера, поэтому доступ к этим наркотическим веществам является «срочно необходимым».

Ранее ИА REGNUM сообщало об иранской кампании по борьбе с оборотом наркотических средств, которая названа «не имеющей себе равных в мире».

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