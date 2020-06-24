Бухарест, , 17:32 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 321 и превысило 24,8 тыс. Об этом 24 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 24 826 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов в стране от COVID-19 возросло до 1555. При этом сообщается, что в настоящее время в стране около 17,4 тыс. человек вылечились от COVID-19.

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