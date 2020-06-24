Нижний Новгород, , 17:16 — REGNUM Нижегородское отделение движения «Голос» отказывается от наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию.

Несмотря на то, что ассоциация наблюдателей «Голос» заявила о проведении полномасштабного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию РФ, далеко не все члены движения солидарны с этим решением. Так, региональное отделение в Нижнем Новгороде отказалось от организации наблюдения. Руководитель отделения Марина Чуфарина выпустила соответствующее заявление.

По мнению экспертов, позиция Марины Чуфариной означает начало политического раскола внутри «Голоса»