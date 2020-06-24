Рим, , 17:09 — REGNUM 39,2% граждан Италии (в том числе 49,3% граждан в возрасте до 23 до 39 лет) полагают, что государство должно в первую очередь оказывать помощь молодежи, а не пожилым людям, таковы данные опроса Censis, опубликованные в среду, 24 июня.

35% молодежи и почти 27% всех граждан страны полагают, что государство тратит слишком много ресурсов на поддержку пожилых граждан (от пенсий до расходов на здравоохранение) и что это не позволяет государству помогать молодежи.

Около четверти граждан Италии — люди пенсионного возраста. Коэффициент фертильности составляет чуть более 1. Средний возраст рождения первого ребенка — чуть более 30 лет.