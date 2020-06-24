Берн, , 17:08 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии достигло 31 376, за минувшие сутки показатель вырос на 44. Об этом сообщил 24 июня Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По последним данным, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Швейцарии достигло 1682, за сутки в стране скончались еще двое.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня пресс-служба министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщила, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 90 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом стало самым большим в стране за последний месяц.

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