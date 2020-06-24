Рига, , 16:41 — REGNUM Правозащитник Юрис Янсонс заявил агентству ЛЕТА, что в Латвии нужно обучать тому, как предотвращать расовую дискриминацию в школах.

«Исследования SKDS в 2017 и 2019 годах показали, что 82% членов латвийского общества имеют не хотят, чтобы их соседями, коллегами по работе или членами семей были люди другой расы. Это говорит о том, что мы имеем дело с латентной формой расизма, которая при определённых обстоятельствах может стать агрессивной» — сказал Янсонс.

Бюро омбудсмена получало сигналы от общественных организаций, что в Латвии имели место отказы в аренде жилья из-за цвета кожи. Поэтому, считает Янсонс, Латвии необходим комплекс мероприятий в течение нескольких лет с чёткой целью — не допустить в обществе проявлений расизма.