Рига, , 16:40 — REGNUM Во время празднования народного праздника Līgo (Янов день) в Латвии государственная полиция задержала 17 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, пишет портал tvnet.lv.

У троих из них степень опьянения колебалась в промежутке от 0,2 до 0,5 промилле, пяти — от 0,5 до 1, у шести до 1,5 промилле. В состоянии сильного алкогольного опьянения, когда уровень алкоголя в крови превысил значение в 1,5 промилле, были задержаны три водителя. Двое задержанных водителей находились под воздействием наркотических средств. До 25 июня усиленные проверки на дорогах Латвии будут продолжены.

За сутки совершено 54 дорожно-транспортных происшествия, в этих авариях пострадало девять человек, пятеро из них велосипедисты.