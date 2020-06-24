Рига, , 16:39 — REGNUM Совет присяжных судебных исполнителей сообщил о том, что в течение 2019 года было взыскано 9 624 408 евро задолженности по алиментам.

Совместно с гарантийным Фондом по выплатам алиментов судебными исполнителями было заведено 5422 административных дела о задолженности по выплате алиментов. На основание возбужденных дел получено 1274 судебных исполнительных листов на взыскание.

Согласно действующей норме, вне зависимости от имущественного положения, каждый родитель обязан перечислять ежемесячно минимум 25% или 30% от установленной минимальной заработной платы, сегодня она составляет в Латвии 430 евро, на содержание своего ребёнка. В ходе взыскания задолженности судебные исполнители в течение года пополнили гарантийный Фонд по выплате алиментов на 9,6 млн евро.