Рига, , 16:38 — REGNUM Бюро латвийского омбудсмена опубликовало на своем сайте заявление о просьбе главы ведомства к Сейму отменить ограничения в получение пособия по безработице для инвалидов.

При внесении 24 апреля поправок в закон «О страховании по безработице», законодатель определил право на получение 180 евро в течение четырёх месяцев после истечения срока выплат пособия по безработице для потерявших работы после 12 марта. Эта мера смягчала экономические последствия пандемии COVID-19.

Тем не менее, право на получение этой поддержки не распространяется на потерявших работу из-за пандемии COVID-19 инвалидов, уже получающих пенсию по инвалидности. Соответствующее письмо с просьбой внести поправки в закон за подписью латвийского омбудсмена Юриса Янсона направлено в Сейм.

С 13 марта по 9 июня из-за пандемии COVID-19 решением правительства в Латвии действовал режим Чрезвычайной Ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.