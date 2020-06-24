Рига, , 16:38 — REGNUM В течение уже четырёх дней подряд, сообщил Центр по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC) в Латвии не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19.

За сутки медики провели 1276 тестов, их общее число равно 141 713. COVID-19 был выявлен у 1111 человек, из них 30 умерло, выздоровление официально подтверждено в 903 случаях.

В данный момент в стационарах находится восемь человек, у одного течение болезни проходит в тяжёлой форме, выписано за всё время 175 человек. С 13 марта по 9 июня из-за пандемии COVID-19 решением правительства в Латвии действовал режим Чрезвычайной Ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.