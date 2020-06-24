Рига, , 16:29 — REGNUM В интервью Латвийскому радио 24 июня директор Государственной трудовой инспекции Ренарс Лусис завил о возобновление режима работы ведомства в полном объёме.

«Кризис для части работодателей стал оправданием собственных нарушений в отношении работников, совершённых в январе и феврале. Мы видели разные реакции. Есть и те, что старался найти выход во время чрезвычайной ситуации. Мы работаем со всеми.» — сказал Лусис.

Особое внимание сейчас инспекция уделит очным проверкам строительной отрасли. Так как, находясь в режиме ЧС, инспектора были вынуждены в большей степени работать с документами. По словам Ренара Лусиса ошибки свойственно допускать всем, даже добросовестным наемным работникам.

С 13 марта по 9 июня из-за пандемии COVID-19 решением правительства в Латвии действовал режим Чрезвычайной Ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.