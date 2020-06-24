Севастополь, , 16:29 — REGNUM Информацию СМИ о серьезном происшествии, которое якобы произошло на параде в Севастополе с танком Т-34, опровергли в Южном военном округе (ЮВО). Об этом РИА Новости сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЮВО.

В сообщении говорится, что в Севастополе на параде Победы не было никаких инцидентов, представляющих опасность для зрителей.

Отмечается, что при совершении поворота члены экипажа танка «максимально снизили обороты двигателя» и «совершили остановку».

Ранее СМИ сообщили, что в Севастополе чуть не въехал в людей танк Т-34, возглавлявший колонну. Отмечалось, потому что якобы не смог вовремя повернуть.