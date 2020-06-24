Екатеринбург, 24 июня 2020, 16:45 — REGNUM В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа поздравили ветеранов войны с 75-летием Победы. Сделали они это после завершения парада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, военнослужащие исторической пешей колонны, одетые в форму моряков и пехотинцев времён войны, и артисты ансамбля ЦВО, поздравили фронтового-водителя легендарной «полуторки» Анну Николаевну Рябову. Во дворе жилого дома военнослужащие провели для неё персональный парад. Военные связисты прошагали торжественным маршем, а также исполнили песни военных лет. Кроме того, они поблагодарили её за стойкость, храбрость и бодрость духа. А военные артисты исполнили для героини известные фронтовые песни, а также разные попурри из военных кинофильмов.

Ветеран Анна Николаевна Рябова вышла во двор
Ветеран Анна Николаевна Рябова вышла во двор
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветеран Анна Николаевна Рябова вышла во двор
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветеран Анна Николаевна Рябова слушает мини-концерт, устроенный в честь нее
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветеран Анна Николаевна Рябова слушает мини-концерт, устроенный в честь нее
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветеран Анна Николаевна Рябова слушает мини-концерт, устроенный в честь нее
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветеран Анна Николаевна Рябова слушает мини-концерт, устроенный в честь нее
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Букет от военных
Ветеран Анна Николавна Рябова
Букет от военных
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветеран Анна Николавна Рябова
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Анна Рябова ушла на фронт в 1943 году, когда ей было 19 лет. Войну женщина провела за рулём легендарной «полуторки», воевала в 816-м отдельном автотранспортном батальоне. Война для неё закончилась в Японии.

Ветеран Анна Николавна Рябова
Ветеран Анна Николавна Рябова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие благодарят ветерана за Победу
Военнослужащие благодарят ветерана за Победу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие благодарят ветерана за Победу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие благодарят ветерана за Победу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие благодарят ветерана за Победу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военные исполняют песни для Анны Николаевны Рябовой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военные исполняют песни для Анны Николаевны Рябовой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военные исполняют песни для Анны Николаевны Рябовой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военные исполняют песни для Анны Николаевны Рябовой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военные исполняют песни для Анны Николаевны Рябовой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Исполненение военных песен
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Медали ветерана
Медали ветерана
Медали ветерана
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Медали ветерана
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Медали ветерана
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Памятное общее фото
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Памятное общее фото
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Памятное общее фото
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие исторической пешей колонны в форме пехотинцев
Алексей Колчин © ИА REGNUM