24 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа поздравили ветеранов войны с 75-летием Победы. Сделали они это после завершения парада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, военнослужащие исторической пешей колонны, одетые в форму моряков и пехотинцев времён войны, и артисты ансамбля ЦВО, поздравили фронтового-водителя легендарной «полуторки» Анну Николаевну Рябову. Во дворе жилого дома военнослужащие провели для неё персональный парад. Военные связисты прошагали торжественным маршем, а также исполнили песни военных лет. Кроме того, они поблагодарили её за стойкость, храбрость и бодрость духа. А военные артисты исполнили для героини известные фронтовые песни, а также разные попурри из военных кинофильмов.

Ветеран Анна Николаевна Рябова вышла во двор Алексей Колчин © ИА REGNUM

Букет от военных Алексей Колчин © ИА REGNUM Ветеран Анна Николавна Рябова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Анна Рябова ушла на фронт в 1943 году, когда ей было 19 лет. Войну женщина провела за рулём легендарной «полуторки», воевала в 816-м отдельном автотранспортном батальоне. Война для неё закончилась в Японии.

Ветеран Анна Николавна Рябова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие благодарят ветерана за Победу Алексей Колчин © ИА REGNUM