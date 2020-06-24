Лос-Анджелес, США, , 16:22 — REGNUM Коллекционеры советских и российских автомобилей в США провели свой парад, приуроченный к параду Победы в Москве. Об этом 24 июня сообщает РЕН ТВ.

Мероприятие было организовано в американском штате Калифорния в городе Лос-Анджелесе. Колонна, состоящая из автомобилей советского автопрома, совершила автопробег по Голливудскому бульвару и завершила свое шествие в Пламмер-парке в Беверли-Хиллз возле памятника погибшим советским воинам.

Пламмер-парк много лет служит традиционным местом встречи для ветеранов Великой Отечественной войны и для празднования Дня Победы. Участники автопробега возложили цветы к памятнику погибших советских воинов и почтили их память минутой молчания.

Изначально парад должен был состояться 9 мая, но дата мероприятия была изменена в связи с мерами ограничения, принятыми в связи с эпидемией коронавируса. Организаторы мероприятия решили провести свой парад в один день с парадом Победы на Красной площади в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало об участии военных иностранных государств в параде Победы на Красной площади в Москве.

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