Москва, , 16:19 — REGNUM Ежегодно в России более 100 тысяч детей появляются на свет преждевременно. Успехи медицины сейчас таковы, что с каждым годом удаётся выхаживать новорожденных на всё более ранних сроках (от 22 недель) и с экстремально низкой массой тела (менее 1000 грамм). Но из-за незрелости всем системам органов таких малышей крайне непросто адаптироваться к самостоятельной жизни. Таких деток с рождения сопровождает множество диагнозов. Но если с большинством из них уже давно научились успешно бороться, одна очень важная проблема до сих пор не решена.

Ребёнок

Речь идёт о зрении недоношенных детей. Многих их них поражает коварное заболевание — ретинопатия недоношенных. Дело в том, что рост кровеносных сосудов, питающих сетчатку (внутреннюю оболочку глаза), обычно заканчивается к 40 неделе беременности. При преждевременном рождении сосуды не успевают прорасти всю сетчатку. Лишенная сосудов, она начинает испытывать кислородное голодание и в ответ вырабатывает специальный гормон, стимулирующий рост сосудов, в очень большом количестве. Это запускает патологические процессы, которые в конечном итоге ведут к формированию рубца. В дальнейшем он создает натяжение, из-за которого сетчатка сдвигается и отслаивается. В этом случае ребенок навсегда теряет зрение, поскольку именно сетчатка является периферическим отделом зрительного анализатора. Так действует механизм процесса. Ключевая особенность этого заболевания — оно развивается стремительно, и порой судьба ребенка решается в течение 72 часов: ровно столько времени занимает переход заболевания в финальную стадию. Если на этом этапе не предпринять решительных и эффективных мер, в дальнейшем ничего уже нельзя будет сделать.

Именно в такую несколько лет назад попала многодетная мама из г. Пушкино Елена О.: её младшая дочка родилась раньше срока. Через некоторое время у неё развилась геморрагическая форма ретинопатии, при которой было невозможно проведение лазерной коагуляции — лечения, положенного по ОМС. К счастью, благодаря знакомым врачам удалось узнать о ещё одном способе лечения этой болезни — уколе ингибитора СЭФР, специального вещества, останавливающего патологический рост сосудов. Ребёнку вовремя сделали инъекцию и к своим трём с половиной годам она видит для недоношенного ребенка очень хорошо, лишь недавно пришлось надеть очки из-за небольшой миопии. Но так происходит не всегда…

Укол ингибитора, который помогает при всех формах ретинопатии, до сих пор не входит в ОМС, поэтому является платным для всех граждан России. Сумма в 150−200 тыс. рублей часто оказывается неподъемной для многих семей в регионах. Из-за этого многие дети, кому не помогла операция по ОМС, обречены на слепоту. Елена не смогла пройти мимо этой беды: после того, как инъекция лекарства спасла зрение её ребенку, она решила помогать другим семьям с недоношенными детьми, кто попал в трудную ситуацию. Так 18 июля 2018 года на свет появился благотворительный фонд «Провидение».

Помимо организации и оплаты уколов ингибитора недоношенным детям с ретинопатией, фонд ведёт большую работу с семьей в целом: оказывает психологическую поддержку родителям, информирует их обо всем, что связано с ретинопатией и другими заболеваниями недоношенных детей. Фонду помогают многие неравнодушные люди: многие известные детские офтальмологи, неонатологи, неврологи стали его экспертами. Координаторы всех проектов — это сами мамы недоношенных детей, которые в прошлом преодолели эти же проблемы.

Проблема ретинопатии недоношенных не решена до конца даже в крупных городах, в регионах ещё сложнее обстоят дела с диагностикой и лечением. Сейчас по всей стране стремительно падает рождаемость, и насколько важно сохранить здоровье и зрение хотя бы тех деток, что уже родились, пусть и раньше срока, не дав им стать инвалидами на всю жизнь. И порой от наших простых действий может решиться чья-то судьба. Помочь спасти зрение недоношенным детям просто — достаточно зайти на сайт фонда www.fond-providenie.ru — здесь есть информация о всех видах помощи, которую можно получить или оказать, а также истории всех нынешних и прошлых подопечных и вся информация о заболевании, которую необходимо знать каждому родителю недоношенного ребенка.