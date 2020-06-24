Посёлок городского типа Лебяжье, Курганская область, , 15:59 — REGNUM В курганском посёлке Лебяжье прошёл парад с настоящей боевой раритетной техникой — с боевой «Катюшей» и пулемётом «Максим». Об этом сообщает «Область 45».

Раритетная военная техника была привезена из Кургана и стала подарком родному посёлку от председателя совета директоров НПО «Курганприбор» Сергея Муратова. Жители посёлка с восторгом приняли военную технику, фотографировались рядом с оружием Победы и делали селфи.

Отмечается, что Лебяжьевский район стал единственным в Курганской области, где провели парад 24 июня. Остальные территории не рискнули провести массовое мероприятие во время режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, который действует в регионе до конца июня.