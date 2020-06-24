Днепропетровск, Украина, , 15:57 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) появится улица в честь участницы гражданской войны в Донбассе Амины Окуевой (до принятия ислама Анастасия Никифорова), которая погибла в 2017 году при обстреле автомобиля, в котором находилась она и ее супруг боевик Адам Осмаев. Решение о названии улицы было принято 24 июня в ходе очередной сессии Днепропетровского городского совета, сообщает издание «Информатор».

По информации источника, именем участницы гражданской войны в Донбассе, которая позиционировала себя в качестве представительницы чеченского народа, будет назван новый проезд в районе переулка Освобождения, который находится в Амур-Нижнеднепровском районе города. Решение было принято якобы на основании писем-обращений, которые были получены от общественных организаций.

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Напомним, Амина Окуева (Анастасия Никифорова) погибла вечером 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда в населенном пункте Глеваха Киевской области в результате расстрела автомобиля, в котором она находилась вместе со своим мужем Адамом Осмаевым.

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Амина Окуева родилась в 1983 году в городе Одессе. Жила в Москве, Грозном. Дважды выходила замуж за радикальных исламских боевиков. В конечном итоге Окуева вернулась на Украину, где в 2014 году поддерживала так называемый евромайдан, а также участвовала в гражданской войне в Донбассе в составе батальона «Киев-2».

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