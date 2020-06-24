Карталы, Челябинская область, , 15:52 — REGNUM В Карталах Челябинской области женщина собиралась отдохнуть на Чёрном море и нарвалась на мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Гражданка 1971 года рождения хотела забронировать номер в одном из санаториев Адлера на побережье. Информацию о бронировании нашла в интернете. Гражданке понравилась заявленная низкая стоимость проживания. Она связалась с «представителем» санатория и перевела ему 22 тыс. рублей.

На связь с ней в итоге никто не вышел. Поняв, что её обманули, женщина заявила в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.