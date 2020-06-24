Москва, , 15:52 — REGNUM Всероссийский «Диктант Победы» в 2020 году пройдет 3 сентября. Акцию переносили из-за пандемии. Об этом координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн рассказал накануне во время встречи с победителями «Диктанта Победы"-2019 в Госдуме. Они приехали из Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия), Самарской, Белгородской, Калужской, Саратовской и Тамбовской областей.

«В этом году мы будем проводить уже во второй раз «Диктант Победы» — назначили его на 3 сентября. Это дата завершения Второй мировой войны. Я надеюсь, что вы тоже примете участие, и, может быть, кто-то из вас снова окажется в числе победителей», — сказал Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России, которая проходит во всех регионах страны и в 23 странах. Ее проводят при поддержке «Единой России» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Содействие в проведении акции также оказывают Рособрнадзор, Россотрудничество, Минпросвещения России, Российский Союз ветеранов.

В 2019 году тест прошли больше 150 тысяч человек. Максимальный балл набрали порядка 5,5 тысяч участников. В итоге среди них выбрали победителей, которые ответили на все вопросы быстрее остальных. 22 июня 2019 года им вручили памятные подарки.

Планируется, что в 2020 году участников акции станет больше в несколько раз, так как «Диктант Победы» хотят провести во всех населенных пунктах России, где живет больше пяти тысяч человек.