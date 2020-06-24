Москва, 24 июня 2020, 15:52 — REGNUM Всероссийский «Диктант Победы» в 2020 году пройдет 3 сентября. Акцию переносили из-за пандемии. Об этом координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн рассказал накануне во время встречи с победителями «Диктанта Победы"-2019 в Госдуме. Они приехали из Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия), Самарской, Белгородской, Калужской, Саратовской и Тамбовской областей.
В 2019 году тест прошли больше 150 тысяч человек. Максимальный балл набрали порядка 5,5 тысяч участников. В итоге среди них выбрали победителей, которые ответили на все вопросы быстрее остальных. 22 июня 2019 года им вручили памятные подарки.
Планируется, что в 2020 году участников акции станет больше в несколько раз, так как «Диктант Победы» хотят провести во всех населенных пунктах России, где живет больше пяти тысяч человек.