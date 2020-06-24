Самара, , 15:38 — REGNUM В Самаре сегодня, 24 июня, как и во многих городах России прошел парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад в Самаре, которая в годы войны считалась запасной столицей СССР, парад Победы начался на час раньше, чем в Москве. По площади Куйбышева в течение полутора часов прошла 1700 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

Жители города смогли увидеть исторические танки Т-34, а также основные танки Т-72Б3. В парадном строю проехали самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», реактивные системы залпового огня «Град», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер» и противовоздушной обороны «9С-300».

На парад вынесли кавалерийскую шашку уроженца Самарской области Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Голосова. С этой шашкой Голосов лично прошествовал на Параде Победы 24 июня 1945 года. В том историческом параде приняли участие 190 самарцев, награжденных боевыми наградами.

Кроме того, почетным участником парада Победы в Самаре стал Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, который в годы войны лично участвовал в штурме рейхстага в столице Третьего рейха — Берлине.

Владимир Чудайкин проехал по площади в парадном кабриолете.

После завершения парада на площади Куйбышева была включена прямая трансляция с Красной площади в Москве. Самарцы смогли увидеть видеотрансляцию парада, а также речь президента Российской Федерации Владимира Путина.

Стоит отметить, что главными зрителями парада в Самаре были медики, социальные работники, волонтеры, почтальоны, члены общественных организаций.

После видеотрансляции парада Победы из Москвы, в 13:10 по местному времени состоялся пролет боевой авиации над Самарой. В небе над городом пролетели тактические разведывательные самолеты Су-24МР, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, стратегические ракетоносцы Ту-95МС «Самара» и Ту-160 «Николай Кузнецов».

Вечером 24 июня в Самаре состоится праздничный фейерверк и артиллерийский салют.

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