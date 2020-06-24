Тамбов, , 15:35 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, легендарного штурмана Александра Николаевича Боднара со 102-летием и вручил нагрудный знак «За содействие развитию Тамбовской области», а также подарочный сертификат на выпуск книги ветерана, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин поздравил легендарного штурмана Александра Николаевича Боднара со 102-летием Tambov.gov.ru

Свой личный праздник Александр Боднар отмечает именно сегодня, 24 июня, в день юбилейного Парада на Красной Площади в честь Великой Победы, участником которого 75 лет назад он был сам. Губернатора Александр Никитин выразил слова благодарности фронтовику и вручил нагрудный знак «За содействие развитию Тамбовской области» и подарочный сертификат на выпуск 7,5 тыс. экземпляров его книги «О времени и о себе».

Торжества в честь именинника организовали во дворе его дома: оркестр, машина сопровождения, марш военнослужащих. Человека-легенду встречали долгими аплодисментами. А Александр Боднар, как истинный боец, несмотря на преклонный возраст, гостей и большую часть поздравлений принимал стоя.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить вас и с праздником, и с вашим днем рождения. Все годы моего личного общения с вами я восхищаюсь вашим отношением к жизни, к людям, ко времени. Не случайно ваша замечательная книга так и называется — «О времени и о себе». Вы — легендарный человек, а мы — счастливые люди, что являемся современниками такого замечательного, уважаемого человека», — обратился к Александру Боднару губернатор.

Именинник — легендарная личность. Фронтовик прошел всю войну, с первого до последнего дня, служил в 1-м гвардейском авиационном полку дальнего действия старшим штурманом. За его плечами почти 300 вылетов, все — ночью. Штурманов с таким количеством боевых вылетов за всю историю войны — единицы. Он бомбил фашистов под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, воевал на Орловско-Курской дуге, на Кубани и в Крыму, участвовал в бомбардировках Хельсинки, промышленных центров Германии, был сбит над Польшей и спасся. А 24 июня 1945 года свой 27-й день рождения Александр Боднар встречал на первом параде Победы, маршируя по брусчатке главной площади страны. Сегодня фронтовик празднует 102-й день рождения и вновь в торжественный день, когда по всей стране победным маршем проходят парадные колонны.

«Я сердечно и тепло благодарю вас всех за то внимание и тепло, которым вы сегодня меня окружили. Для меня это самый счастливый день в моей жизни. Такого я не помню, чтобы так меня чествовали. Я желаю всем самого доброго, чтобы люди знали, что мы старались для них. Я буду и дальше, насколько позволяет здоровье, делать так, чтобы наша страна крепла, армия совершенствовалась, чтобы все мы жили успешно и хорошо», — сказал Александр Боднар.

Биография старейшего тамбовского ветерана уникальна и крепко связана с историей нашей страны и Тамбовщины. Когда в июне 1944 года самолет подбили, Александр Николаевич решил, что если выживет, останется в авиации. Свое обещание Александр Николаевич сдержал, а, выйдя в отставку, стал журналистом — наметанный штурманский глаз способен увидеть многое.

Александр Боднар написал несколько книг. «О времени и о себе» — одна из последних. Это рассказы штурмана авиации дальнего действия о его жизненном пути, с молодых лет и до настоящего времени. Значительная часть повествования посвящена военным годам — мужеству, стойкости, героизму его соратников по разгрому немецкого фашизма, оказанию помощи партизанам. Уделено внимание журналистской деятельности и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Вскоре эта книга будет выпущена большим тиражом и распространена во все библиотеки области.

Александр Боднар до сих пор ведёт активную общественную и патриотическую работу, встречается с молодёжью, участвует в мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной войне.

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