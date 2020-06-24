Тирасполь, , 15:56 — REGNUM В Приднестровье парад в честь 75-летия Великой Победы состоится 2 сентября, сообщили 24 июня в пресс-службе Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики со ссылкой на указ президента ПМР Вадима Красносельского.

Предполагается, что парад будет приурочен не только к 75-й годовщине Великой Победы, но и посвящен тридцатилетию со дня образования Приднестровской Молдавской Республики.

Читайте также: Военные иностранных государств приняли участие в параде Победы в Москве

Напомним, в Москве на Красной площади сегодня, 24 июня, состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы. На параде присутствовали лидеры девяти государств — Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. В параде приняли участие военнослужащие из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Читайте также: В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы