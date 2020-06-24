Тамбов, , 15:29 — REGNUM В Тамбове сегодня, 24 июня, на площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск территориального гарнизона и УМВД РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На связи с участниками парада через телемост были тамбовские ветераны.

На параде Победы в Тамбове Tambov.gov.ru

Тамбовские ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла были на прямой видеосвязи с губернатором Александром Никитиным и участниками торжественного прохождения войск гарнизона. Для этого был организован специальный телемост.

У ветеранов была возможность поздравить всех с праздником. Виктор Григорьевич Шульгин и Мария Ивановна Воеводина в режиме онлайн приветствовали всех жителей области. После прямого включения ветеранов губернатор Александр Никитин поблагодарил героев за мир и поздравил их с Великой Победой.

«Спасибо вам, дорогие ветераны, что дали нам возможность жить в мире, заниматься созидательным трудом, служить Отечеству, быть счастливыми в семейной жизни! Мы гордимся вашим подвигом. Мы продолжим ваши патриотические традиции и сделаем Россию мощной и процветающей», — сказал Александр Никитин.

В этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, торжественное прохождение состоялось без приглашенных зрителей. В парадном расчёте приняли участие 300 военнослужащих. Всё прошло со строгим соблюдением мер эпидемиологическое безопасности. Военнослужащие были обеспечены необходимыми средствами защиты.

Напомним, что 450 тысяч уроженцев Тамбовщины мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной. Больше половины из них не вернулись домой, но их имена навсегда высечены в граните монументов в городах и селах Тамбовской области. Десятки тысяч тамбовчан внесли свой вклад в приближение Победы у станков, в полях и на фермах, в госпиталях. Именно поэтому Тамбов, Мичуринск, Моршанск и Котовск — четыре города, на территориях которых находились крупные промышленные предприятия союзного значения, обеспечивающие армию вооружением, боеприпасами и обмундированием, претендуют на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

Читайте развитие сюжета: Тамбовский губернатор поздравил участника парада 1945 года со 102-летием