24 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Никита Третьяков, , 16:27 — REGNUM 25 июня, на следующий день после парада Победы, для широкой публики откроется новый мемориальный комплекс Вооруженных сил РФ в Подмосковье, посвященный Великой Отечественной войне. В получасе езды от столицы, рядом с военно-патриотическим парком «Патриот» всего за два года воздвигли Главный храм Вооруженных сил и масштабный музейный комплекс, получивший название «Дорога памяти».

Главный храм Вооружённых сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооружённых сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В преддверии официального открытия побывать в новом мемориальном комплексе довелось представителями СМИ, в том числе и корреспондентам ИА REGNUM.

Настоятель храма епископ Клинский Стефан Дарья Антонова © ИА REGNUM

Служба в храме в главный храме Вооружённых сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооружённых сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM Служба в храме в главный храме Вооружённых сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооружённых сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Служба в храме в главный храме Вооружённых сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Появление у российских военных нового храма, да еще такого, настоятелем которого пожелал стать сам патриарх Кирилл, позиционируется Минобороны как возрождение давно оставленной традиции русского воинства по возведению храмов в честь громких побед и военных подвигов. Об идеологическом содержании такого решения, как и о стилистике оформления храма, уже идет и будет идти много споров, однако очевидным остается одно: новый храм построен, что называется, «державно» — в каждом квадратном метре здесь чувствуются громадные финансовые вложения и неповторимый современный русский символизм, не прячущийся стыдливо за завесой изощренности.

Нижний храм Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нижний храм Дарья Антонова © ИА REGNUM Нижний храм Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все здесь прямо и по существу: высота колокольни 75 метров, диаметр основания большого купола — 19 м 45 см, в металл крыльца вплавили гусеницы немецких танков, святые воины на мозаиках соседствуют с советскими солдатами и красными комиссарами, а по бокам эти сцены украшены подлинными боевыми знаменами полков Красной Армии. Этот храм не для историков или искусствоведов, он для молодых солдат и еще более молодых юнармейцев и казаков — это им он должен внушать уважение к подвигам предков и желание сравниться с ними доблестью. И тут можно не сомневаться: внушительность на высшем уровне.

Совсем другое — новый музей «Дорога памяти». Если Главный храм ВС РФ — лишь переосмысление старого в новой действительности, «Дорога памяти» это нечто совершенно новое в российских реалиях, нечто, что, действительно, стоит показать подрастающему поколению, стремительно теряющему не только историческую память, но и всякое представление о событиях Великой Отечественной войны.

Музейный комплекс «Дорога памяти» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Музейный комплекс «Дорога памяти» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вход в музей Дарья Антонова © ИА REGNUM

Музей представляет собой окаймляющую храм галерею из 35 залов-коридоров, внутри которой устроена мемориальная экспозиция на высоком современном уровне художественного музейного мастерства. На протяжении всей галереи по левой стороне от посетителей идет сугубо историческая выставка, где каждому из 1418 дней войны нашлось свое место и про каждый день приведены краткие сводки событий, а вся правя сторона занята экспозицией совсем другого рода, непривычной для российской музейной культуры, получившей название «Река времени». Эта река — огромные движущиеся панно, составленные из миллионов фотографий ветеранов войны, под панно те же фотографии даны в увеличенном размере, а еще ниже — мультимедийные экраны, позволяющие посетителям поискать данные о своих родственниках в огромных базах данных Минобороны. Если фотография ветерана обнаружена, система с точностью до «дня войны» подскажет, где конкретно в музее данное фото выставлено на постоянной экспозиции.

Зал «Первый день войны» Дарья Антонова © ИА REGNUM

С помощью мультимедийного приложения можно найти портрет своего родственника-участника Великой Отечественной Войны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Экспозиция музейного комплекса «Дорога памяти» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пройди свои 1418 шагов к победе Дарья Антонова © ИА REGNUM Экспозиция музейного комплекса «Дорога памяти» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Благодаря такой компоновке двух экспозиций — исторической и мемориальной — в одну, сравнимой разве что с израильским музеем Холокоста Яд Вашем, посетитель получает возможность ощутить слитность и неразрывность исторического процесса и народного подвига. За счет размеров самого музея, однонаправленности экспозиции и тщательно подобранных форм решается сложнейшая задача демонстрации масштаба явления прошлого в современном мире, где зритель привык к гигантизму явлений и форм. Посетитель «Дороги памяти» проделывает свой путь от 22 июня 1941 года к 9 мая 1945-го под пристальным взглядом миллионов героев того времени и не столько изучает, сколько проникается историей той войны.

Картины в залах составлены из фотографий участников войны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Картины в залах составлены из фотографий участников войны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом, согласно ли или вопреки задумке авторов проекта, новый мемориальный комплекс Вооруженных сил совмещает в себе два совершенно разных объекта: религиозный и светский, демонстрирующий мощь современной России и заставляющий задуматься о мощи былой, помпезный и скромный. Храм и музей, в свою очередь, привлекут в комплекс совершенно разных посетителей, и можно надеяться, что, увидев друг друга в одном месте, эти люди, такие разные, станут чуть ближе друг к другу.

Экспозиция музейного комплекса «Дорога памяти» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кинозал Дарья Антонова © ИА REGNUM