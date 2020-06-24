Москва, , 15:12 — REGNUM Международное авиационное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено в России тогда, когда это позволит сделать международная обстановка. Об этом 24 июня сообщил журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

«Обстановка будет позволять — будем открывать (международное авиационное сообщение)», — заявил Борисов в ответ на вопрос о том, когда можно ожидать открытия границ для международных перелетов.

При этом он не стал называть конкретных сроков возобновления данного вида сообщения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что за неделю международный аэропорт Симферополь на 39% увеличил количество обслуживаемых рейсов.