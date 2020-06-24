Нижний Новгород, , 14:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе второй день подряд число выздоровевших после подтверждения коронавируса превысило число вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные оперативного всероссийского штаба.

Так, за сутки в Поволжье выздоровели 1866 человек, а число новы выявленных заражений коронавирусом составило 1005 случаев. Общее число носителей коронавируса в Поволжье достигло 67 193 человек, а 43 328 жителей округа уже выздоровели. Таким образом, выписаны уже более 64,48% переболевших.

Напомним, ранее превышение числа выздоровевших над количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом наблюдалось также 27, 28 и 29 мая, 9, 11, 16, 17,18, а затем 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 24 июня выявили 1005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 67 193 случаев. в России подтверждено 606 881 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7176 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11%. Полностью выздоровели 368 822 жителя России, доля выздоровевших в Поволжье от числа выписанных в России составляет 11,74%.

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