Манила, , 14:11 — REGNUM За прошедшие сутки 470 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено на Филиппинах. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составило 32 295. Количество летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом за сутки возросло на 18 человек, всего с начала пандемии в стране погибло 1204 человека. Вылечились на сегодняшний день уже 8656 пациентов с подтверждённым заражением SARS-CoV-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении властями Филиппин режима ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса в столице страны городе Маниле до конца июня.

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